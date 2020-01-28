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ثقافة

أطفال النوبة يحتفون بـ الصداقة العجيبة مع مصطفى غنايم بمعرض الكتاب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أقيمت بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ورشة حكى للكاتب مصطفى غنايم،  مع الاطفال، أمس، حول كتابه الجديد (الصداقة العجيبة). 

وقد شهدت الفعالية حضورا مكثفًا لاطفال النوبة الذين قاموا بعرض مواهبهم فى الغناء والرقص.

كما استهل غنايم الورشة بأسئلة تحفيزية للأطفال لاستنباط القصة وتخيل مضمونها من خلال قراءة عنوان القصة ومشاهدة رسومه.

وبعد أن قام بحكى القصة استمع غنايم لأسئلة الأطفال حول العمل واستعرض معهم ما  فهموه من مضامين وقيم وأهمها: الصداقة والوفاء والرفق بالطيور والحيوانات وضرورة مراعاة الآباء للحالة النفسية لأبنائهم وجدوى مشاركتهم فى وضع حلول للمشاكل الأسرية وبث الثقة فيهم والاستماع إلى حلولهم فضلا عن استخدام التكنولوجيا بطريقة إيجابية فى البحث والتعلم وعدم قصرها على الترفيه واللعب.
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