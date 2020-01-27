فرج عامر: اللجنة الخماسية نجحت في حل أزمة محمد صلاح وكنت ضد رحيل حسام حسن

أكد فرج عامر، رئيس مجلس نادي سموحة، أن القائمين على الكرة في مصر مشغولون بأمور أخرى غير كرة القدم، موضحا أن القائد يجب أن يتمتع بمواصفات خاصة وتفرغ تام.





وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج آخر النهار، المُذاع عبر قناة النهار، اليوم: "اتحادات الكرة في جميع دول العالم لا تدير الدوري الممتاز ويجب تفعيل دور رابطات الأندية المحترفة بمصر أسوة بدول العالم، اتحاد الكرة المقبل لن يخرج عن الذين كانوا متواجدين من قبل".





وواصل: "اللجنة الخماسية تدير بشكل جيد وأداء أفضل من الاتحاد السابق، وأقل في الظهور الإعلامي، ويريدون أن يضعوا شروطا منطقية، وحلوا المشاكل مع محمد صلاح وتطبيق تقنية الفار، هناك جدية واهتمام ويريدون أن يفعل شيئا لكن الوقت ضدهم".





وأكمل: "الدوري المصري باهت والمنافسة محسومة لأندية القمة فقط، أتمنى أن يتولى عصام عبد المنعم إدارة اتحاد الكرة، ليس من الضروري أن يدير اتحاد الكرة لاعب كرة سابق بل يجب أن يكون إداري ناجح".





واستطرد: "لم أخذ حقي مع الاتحاد السابق، وأحترمهم وليس لدى صدقات متينة، كرة القدم تمارس داخل الملعب وليس في الغرف المغلقة وهذا ليس أسلوبي أو طريقتي، المجاملات أضاعت هيبة الكرة المصرية".





وقال عامر: "تفاجأت واندهشت بتدريب حمادة صدقي للهلال السوداني، بعد تصميم حسام حسن على الرحيل".





وأكمل: "جاءت لي مكالمة من شخص أبلغني أن حمادة صدقي متواجد في مصر ولن يعود للسودان مرة أخرى، وتواصلت معه وأبلغني بالمشاكل التي مر بها مع الهلال، وقلت له لو تركت تدريب الهلال نريدك أن تتولى القيادة الفنية لسموحة، تعاقدنا مع حمادة صدقي وهو مدرب حر، وسموحة ليس طرفا في أزمته مع الهلال السوداني".





وواصل: "حسام وإبراهيم حسن أنقذا فريق سموحة من الهبوط المؤكد للدرجة الثانية، حسام حسن تحمل مهمة صعبة في الموسم الماضي لمنع هبوط سموحة للدرجة الثانية".



