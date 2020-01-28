فوائد غير متوقعة للبيكينج باودر للشعر .. تعرفي عليها

يعتبر تقصف الشعر والهيشان والتساقط وكثرة القشرة به من أكثر المشكلات الشائعة بين الفتيات، فكل فتاة تبحث عن سبل شتى للتخلص من هذه المشكلات لتتمتع بشعر صحي ولامع.





ووفقًا لموقع " boldsky" إليكم أهم فوائد البيكينج بودر على الشعر





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1- يساعد على التخلص من قشرة الشعر:





قومي بخلط ملعقتين من البيكنج بودر مع ملعقة من عصير الليمون واضيفيهم إلى فروة شعرك واتركي الخليط لمدة ١٠ دقائق ثم اشطفي شعرك بالماء.





2- يعمل على التخلص من الروائح الكريهة التي تصيب الشعر الدهني نتيجة كثرة الزيوت:





قومي بإضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر على كوب ماء، واشطفي شعرك بهما.





3- يعمل على الحفاظ على الرقم الهيدروجيني (pH) للشعر، كما أنه يعتبر من المواد الفعالة للغاية لتنظيف الشعر:



