من عالم الفناء معرض يرصد الحياة الإسلامية بشكل معاصر في جاليري بيكاسو بالتجمع

افت تح معرض "من عالم الفناء" للفنان محمود مرعى، بجاليرى بيكاسو ايست بالتجمع الخامس، مساء أمس، وسط حضور نخبة من الفنانين التشكليين الدكتور والفنان مصطفى الفقى والفنان الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور والفنان إبراهيم غزاله والدكتور أحمد درويش استاذ الخط العربى بجامعة الأزهر، وبعض من الشخصيات العامة.





وقال الفنان محمود مرعى، إن فكرة معرضه "من عالم الفناء" هى امتداد لمعرضه السابق الدرب الأصفر، حيث إنه يتناول فى لوحاته الحياة الإسلامية بشكل معاصر.

وأوضح محمود مرعى، أن كل دراسته قائمة عن الفن الإسلامى وأصوله فى أكثر من دولة، مضيفا أن الإسلام عندما دخل بعض البلاد ترك أثره فى الفنون والعمارة.

وعن اختيار عنوانه معرضه من عالم الفناء، قال إنه شعر بأن كل الأشياء المادية التى حولنا فى طريقها إلى الفناء، والشئ الوحيد الذى يستمر هو ذكرى المكان.





وأضاف محمود مرعى، أنه قدم فى لوحاته "الخط العربى" وبعض من الرموز والدلالات التى ترجعنا بالزمن إلى الوراء، متابعا أنه قام بعملية مزج بين الشخصيات والأشياء التجريدية واستخدم خامات فنية فى طريقها إلى الفناء.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الفقى، إن الفنان محمود مرعى لديه قدرة وإداء فنى مميز، ويمتلك رؤية واقعية مترجمة خاصه بعالمه، مضيفا أن لوحاتها بها حرفية عالية جدًا.





وأوضح مصطفى الفقى، أن على الرغم من اللون فى لوحاته الفنية محدود إلا أنه يخلق حس تعبيرى واضح، مشيرا إلى أن الملامس واللون الذهبى قام بتوظيفهم بشكل جيد فى لوحاته.





وتابع مصطفى الفقى، أن الخط العربى عنصر مهم فى لوحاته لكنه لايراه فى أغلب لوحته الفنية مع أنه يمكن أن يتجه إلى الخط العربى اتجاه عالمى وذلك لأن هناك عدد قليل من الفنانين الذين لديهم حرفية فى التعامل مع الخط العربى.





وفى السياق ذاته، قال الفنان إبراهيم غزاله، إن الفنان محمود مرعى قدم فى معرضه تجربة جديدة متنوعة بين التجريد الهندسى والتعبيرى والمناظر والعمارة والخط العربى، مضيفا ان الفنان فى بداية مشواره من حقه أن يقوم بالتجريب فى كل الاتجاهات الفنية.





وأوضح إبراهيم غزاله، أن الفنان محمود مرعى يظهر فى معرضه كل امكانيه الفنية، وذلك باستخدامه للحديد والخشب والحفر وورق الذهب إضافة إلى الخامات الفنية العديدة، مشيرا إلى أن هذا التنوع يخدم المشاهد لأنه يمنحه ثقافة بصرية.





كما قال الدكتور أحمد درويش، إن الفنان محمود مرعى تمكن من توظيف الخط العربى بشكل مميز، مضيفا أن لوحة "سلطان فؤاد" التى قدمها الفنان فى غاية الروعة.