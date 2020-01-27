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تعليم

علوم الزقازيق تعلن نتائج مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:23 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
 أعلنت كلية العلوم جامعة الزقازيق اليوم عن الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان جميع  نتائج مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019/ 2020 . 
    
وأكد الدكتور جمال عنان عميد الكلية بأن جميع النتائج تم بثها على الموقع الإلكتروني وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات بيومين فقط لكل البرامج والتي تتضمن 29 برنامجا لمرحلة البكالوريوس و47 برنامجا لمرحلة الدراسات العليا منهم 26 برنامجا لتمهيدي الماجستير و 13 برنامجا للدكتوراه و  8 برامج لدرجة الدبلوم . 


 
 وأضاف عنان قائلا " إن إعلان النتائج لهذا العدد الكبير من البرامج المتنوعة في مرحلتي الجامعية الأولي والدراسات العليا بعد يومين من الانتهاء من أعمال الامتحانات لهو دليل يؤكد علي وجود منظومة عمل متكاملة داخل الجامعة والكلية بداية من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة الذي حرص علي متابعة أعمال الامتحانات وتفقد لجان الامتحانات بكليات الجامعة للاطمئنان على سير الامتحانات، وتقديم كافة أشكال الدعم .

 
وتقدم عميد الكلية بالتهنئة لطلاب الكلية متمنيا لهم التوفيق ، وبالشكر للأساتذة وكلاء الكلية والأساتذة رؤساء الكنترولات لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للاشراف والمراقبة ورصد الدرجات وكنترول التصحيح الآلي والأساتذة أعضاء الكنترولات وأعضاء لجان الجداول والاشراف والمتابعة والتنسيق والشفوي والبحث والمقال، الذين واصلوا العمل ليل نهار بروح الفريق والتفاني لإعلان النتائج بسرعة.
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