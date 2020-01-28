حبس ربة منزل لاتهامها بقتل طفلها باستخدام عصا خشبية

قررت النيابة العامة حبس ربة منزل 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها بقتل طفلها باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته لكثرة صراخه.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من سروجي سيارات قرر باكتشافه وفاة نجله 4 سنوات ، ولم يتهم أو يشتبه في احد بوفاة نجله جنائيا .

بسؤال والدة الطفل " ربة منزل " ومقيمة بذات العنوان وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدي علي نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته لكثرة صراخه .

وبتاريخ اكتشفت وفاته ، تم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

بسؤال المبلغ اقر بأنه على علم بان المتهمة دائمة التعدي على نجله ونفى علمه بتسببها في وفاة نجله ، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.