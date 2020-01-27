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رياضة

حتحوت يكشف سبب غياب لاعب الأهلي عن مباراة النجم الساحلي.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:25 م
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي قفشة
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حسام الحارتي
كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن سبب غياب محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن مباراة النجم الساحلي مساء أمس" الأحد" والتي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا .

وقال خلال تقديم برنامجه "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن  رينيه فايلر قرار عدم مشاركة "قفشة" في مباراة أفريقيا لعدم امتلاكه القدرات الفنية المطلوبة والتي تؤهله لخوض المباريات الحاسمة .

وأكد هاني حتحوت أن رينيه فايلر لديه رؤية فنية أن محمد مجدي قفشة ولم يكن على كافة الاستعدادات للمشاركة في مباراة  أمس .

وتابع: "ما تم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تعمد محمد مجدي قفشة عدم خوض المباراة غير صحيح على الإطلاق"، مطالبا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمعلومات الصحيحة  وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب.


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