ضبط سيارة محملة بـ 6 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفشن

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ولضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها،وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري.





وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بالتعاون مع إدارة التموين من ضبط سيارة نصف نقل محملة ب120 جوال من الدقيق البلدي المدعم زنة الجوال الواحد 50 كيلوجرام بإجمالي 6 طن قبل بيعها في السوق السوداء،حيث تم ملاحقة السيارة من قبل رئيس مجلس قروي أبسوج بصحبة مفتش من إدارة تموين الفشن،وتم التحفظ على السيارة بحمولتها وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .