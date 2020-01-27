AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط سيارة محملة بـ 6 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالفشن

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:48 م
ضبط سيارة محملة بـ
ضبط سيارة محملة بـ 6 طن دقيق بلدي
Advertisements
محمد عبد الحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ولضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها،وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري. 


وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بالتعاون مع إدارة التموين من ضبط سيارة نصف نقل محملة ب120 جوال من الدقيق البلدي المدعم زنة الجوال الواحد 50 كيلوجرام بإجمالي 6 طن قبل بيعها في السوق السوداء،حيث تم ملاحقة السيارة من قبل رئيس مجلس قروي أبسوج بصحبة مفتش من إدارة تموين الفشن،وتم التحفظ على السيارة بحمولتها وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط طن أسمدة زراعية محظور بيعها ولحوم فاسدة بالبحيرة | صور

ترشيحاتنا

بخار الماء .. تفاصيل جديدة حول مصرع عروسين أثناء الاستحمام بالإسماعيلية

أيهما أولى أساهم في زواج شقيقتي أم أسدد ديوني؟.. علي جمعة يجيب

وضعتها في الغسالة.. أم تقتل رضيعتها بعد لحظات من ولادتها.. صور

انفراجة فنية فى وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدوري

بـ بنطلون ليجن.. هنا الزاهد بإطلالة رياضية

وليد أزارو يروى تفاصيل واقعة تمزيق فانلة الأهلى أمام الترجى التونسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا