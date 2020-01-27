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توك شو

كريم عبد العزيز عن علاقته بـ إسعاد يونس: أمي وهي اللي مربياني

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:38 م
كريم عبدالعزيز وإسعاد
كريم عبدالعزيز وإسعاد يونس
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حمزة شعيب
استضافت الفنانة القديرة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، الفنان كريم عبد العزيز، الذى تحدث عن مشواره الفنى، وأبرز الأعمال الفنية التى قدمها فى الدراما والسينما.

وكشف الفنان كريم عبد العزيز خلال حواره مع إسعاد يونس، عن علاقته بالفنان أحمد السقا قائلا "أحمد السقا أخويا وصديق عمرى وعلاقتى به من 91 وممتدة حتى اليوم".

وعلق على إهداء السقا جائزة الدير جيست له، قائلا "بدون فزلكة اللقطة دى عظيمة من السقا وإحنا دورنا نحافظ على ماتبقى من إخلاق".

ووصف كريم علاقته بالفنانة إسعاد يونس، قائلا "أمى وهى اللى مربانى وعلاقاتها قوية بعائلتى".

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومى الإثنين والثلاثاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساءا عبر قناة "dmc".

يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" آخر أعمال كريم عبد العزيز، الذى يشارك فى بطولته نيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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