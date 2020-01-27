أحمد الأحمر: توقعنا مضايقات جماهير تونس.. والاستقبال في القاهرة دفعة لتحقيق الأفضل

أعرب أحمد الأحمر لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر عن سعادته بحصد بطولة أمم إفريقيا رفقة الفريق القومي بعد الفوز على نظيره التونسي.





وكان منتخب مصر عاد من تونس حاملًا كأس لقب البطولة للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على أصحاب الأرض بنتيجة 27-23.





وقال الأحمر في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "خضنا البطولة ونحن في قمة التركيز من أجل الفوز بها، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020".





وأضاف: "الأجواء في تونس كانت جيدة، رغم عدم وجود جماهير لمنتخبنا، تعرضنا لضغوط كبيرة من جماهير المنافس ولكن التركيز كان سلاحنا في الفوز، وجود الوزير في تونس كان له أثر معنوي كبير على البعثة ومنحهم دفعة معنوية كبيرة ساهمت بشكل كبير في حسم اللقب".





وعن الأزمة التي اندلعت في مباراة نهائي البطولة، قال الأحمر: "الجماهير قاموا بإلقاء بعض الزجاجات فقط، لم يتطور الأمر كثيرًا وكنا نتوقع ذلك".





واكمل: "ما حدث لم يؤثر على تركيزنا، خاصًة أنه كانت لدينا ثقة في التواجد الأمني وقدرته على حمايتنا حال حدوث أي خروج عن النص، الأمور مرت بسلام ونجحنا في الحفاظ على تركيزنا من أجل هدف الفوز بالبطولة".



