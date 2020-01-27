العثور على جثة مسن داخل شقته ببني سويف

عثر أهالي مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، على جثة لرجل مسن 70 عاما، فى شقته بمساكن الإيواء، بشارع مدرسة طه الساعي الإعدادية، مساء الاثنين، في ظروف غامضة .