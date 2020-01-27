العثور على جثة مسن داخل شقته ببني سويف
الإثنين 27/يناير/2020 - 11:54 م
جثة مسن داخل شقته
عثر أهالي مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، على جثة لرجل مسن 70 عاما، فى شقته
بمساكن الإيواء، بشارع مدرسة طه الساعي الإعدادية،
مساء الاثنين، في ظروف غامضة .
تلقي رئيس مباحث مركز شرطة ناصر،
إخطارا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان لرجل سبعيني مسن مشنوقا، ملقاة على الأرض في شقته.
وعلى الفور انتقلت قوات المباحث بقيادة
الرائد محمد محروس رئيس المباحث، وتبين من التحريات الأولية أن الجثمان لرجل مسن يدعى
إبراهيم. م. أ ، وتم التحفظ على الجثة ، لحين عرضها على الطبيب الشرعي .