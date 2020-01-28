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فن

مين متحمس يشوفنا.. محمد الشرنوبي يشارك جمهوره بصورة مع خالد أنور وهدى المفتي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:40 ص
خالد انوى والشرنوبى
خالد انوى والشرنوبى و هدى المفتى
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سيد احمد
نشر الفنان محمد الشرنوبى صورة له مع الفنان خالد أنور والفنانة هدى المفتى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق الشرنوبى الصورة قائلا " مين متحمس يشوفنا في حاجه جديدة مع بعض ؟، ومين بيتفرج على كأنه امبارح دلوقتي على @mbcmasrtv ؟ ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "نفسى تعملوا جزء تانى - أنا اكيد - وحشتونا جدا".

وطرح الفنان محمد الشرنوبي، فيديو كليب أغنيته الجديدة "أحلامنا"، من فيلم "بنات ثانوي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وتقول كلمات الأغنية: "بيقولوا لسة صغيرين .. والدنيا فتحالنا الايدين .. نغلط نحب ونتجرح ياما هنشوف مـ السنين .. حكايتنا تشبه بعضها .. واللي يقرب منها .. يلقى الملامح هي هي .. نفس المشاعر والحنين .. واحلامنا عبارة عن قصص بنعيشها في منامنا .. بنرسم بسمة قدامنا نخلي للحياه معنى وطعم ولون..".


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