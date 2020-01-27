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رياضة

أخبار نادي الزمالك.. أزارو يكشف حقيقة مفاوضات الأبيض له .. شيكابالا يعتذر لـ الإدارة بعد أزمة مازيمبي

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:47 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاثنين 27 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:


أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه لم يتلق أي عروض من نادي الزمالك نهائيًا.


حرص مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على كشف موقف محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق بسبب ما فعله في مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وارتداء قميص يحمل اسم آدم أبنه بدلا من إسمه.


  كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن السبب وراء استبعاد محمد عواد حارس الفريق من المشاركة في مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الثلاثاء ببطولة الدوري.

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، الشكر إلى سفير مصر فى أنجولا محمد صفوت، مشيدا بالجهد المبذول من أجل تسهيل مهمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي ستطير إلى أنجولا فجر الأربعاء المقبل، استعدادا للقاء أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي. 


أنهى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك الكرة بالحجز لبعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستطير إلى أنجولا فجر الاربعاء المقبل استعدادا للقاء أول أغسطس الأنجولي في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي فى فندق فيكتوريا جاردن بالعاصمة لواندا.


شهدت قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز استبعاد محمد عواد حارس المرمى، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر لعدم الجاهزية، وأشرف بن شرقي جناح الفريق للإصابة.


أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.


أكد نادي الزمالك فى بيان رسمى نشره عبر الموقع الرسمى للنادى أنه لا صحة لما تردد عن إعلان المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عن حاجته لتعيين خريجى جامعة القاهرة فى قناة الزمالك الفضائية.





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