أخبار نادي الزمالك.. أزارو يكشف حقيقة مفاوضات الأبيض له .. شيكابالا يعتذر لـ الإدارة بعد أزمة مازيمبي

أنهى أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك الكرة بالحجز لبعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستطير إلى أنجولا فجر الاربعاء المقبل استعدادا للقاء أول أغسطس الأنجولي في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي فى فندق فيكتوريا جاردن بالعاصمة لواندا.

شهدت قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز استبعاد محمد عواد حارس المرمى، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر لعدم الجاهزية، وأشرف بن شرقي جناح الفريق للإصابة.









أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.