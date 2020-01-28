إسعاد يونس عن علاقتها بـ كريم عبدالعزيز: ابنى وقعد على حجرى.. شاهد

استضافت الفنانة القديرة إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، الفنان كريم عبد العزيز، الذى تحدث عن مشواره الفنى، وأبرز الأعمال الفنية التى قدمها فى الدراما والسينما.



وكشف الفنان كريم عبد العزيز خلال حواره مع إسعاد يونس، عن مدى علاقته بالفنان أحمد السقا،:"أحمد السقا أخويا وصديق عمرى وعلاقتى به من 91 وممتدة حتى اليوم".





ووصف كريم علاقته بالفنانة إسعاد يونس، قائلا:"أمى وهى اللى مربيانى وعلاقته قوية بعائلتى".





ومن جانبها قالت إسعاد يونس:"إبنى وعاصرته فى كل مراحل عمره وآكد أقول أنه قعد على حجرى".





برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومى الإثنين والثلاثاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساءا عبر قناة "dmc".





يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" آخر أعمال كريم عبد العزيز، الذى يشارك فى بطولته نيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



