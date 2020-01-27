مروان محسن: فيه حملة ضدي.. وسنرى ما يحدث في النهاية .. فيديو

أكد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هناك حملة ضده في الفترة الماضية لانتقاده والتقليل من مستواه مع الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة.

وقال مروان عبر قناة أون سبورت: "أنا أتدرب وأشارك فقط ولا ألتفت لأي شيء يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك حملة ضدي في الفترة الماضية، وكل من يريد أن يتم ذكر اسمه كثيرا يلجأ للحديث عن مروان محسن".

وتابع "أحاول إخراج كل هذه الانتقادات في التدريبات والمباريات مع فريقي ، أقول لكل من يهاجمني ويوجه لي الانتقادات استمر في ذلك وسنرى ماذا سيحدث في النهاية".





وانتقل للحديث عن المنافسة في دوري أبطال إفريقيا قائلا: "فوز الهلال على بلاتينيوم الزيمبابوي جعل المنافسة مشتعلة في المجموعة ولذلك لم يكن أمامنا سوى الانتصار على النجم الساحلي ، سنلعب ضد الهلال من أجل الفوز وتصدر المجموعة".



