صافرة مشروخة.. الهلال السوداني يكشف سبب اعتراضه على حكم مباراته أمام النادي الأهلي فى دوري الأبطال

كشف حسن علي عيسى، أمين العام نادي الهلال السوداني ، عن أسباب اعتراض نادي الهلال السوداني عن الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة اللقاء أمام نظيره الأهلي المصري ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال إفريقيا ، قائلا :" رضوان جيد من الشمال الإفريقي" .
وأضاف في تصريحات هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج " الماتش "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد"، أن الكاف أرسل حكاما من الجزائر لإدارة مباراة الهلال والنجم الساحلي والمراقب كان مغربيا.
وأكد أن الهلال السوداني يسجل حضورا دائما في دوري أبطال إفريقيا معلقا :" وصلنا إلى النهائي مرتين ".
وتابع :" نحن لانثق في رضوان جيد ونعتبر تعينية تحاملا واضحا علينا وجمهور الهلال لا يرضى أن تذهب كل استثمارات الإدارة بسبب صافرة مشروخة .
وأكد أن مجلس إدارة الهلال السوداني بات في انتظار رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عقب صدور بيان الاعتراض من قبل إدارة الهلال السوداني قبل اتخاذ الإجراءات .