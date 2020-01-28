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رياضة

صافرة مشروخة.. الهلال السوداني يكشف سبب اعتراضه على حكم مباراته أمام النادي الأهلي فى دوري الأبطال

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:34 ص
الحكم المغربي رضوان
الحكم المغربي رضوان جيد
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حسام الحارتي
كشف حسن علي عيسى، أمين العام نادي الهلال السوداني ، عن أسباب اعتراض نادي الهلال السوداني عن الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة اللقاء أمام نظيره الأهلي المصري ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال إفريقيا ، قائلا :" رضوان جيد من الشمال الإفريقي" .



وأضاف في تصريحات هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج " الماتش "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد"، أن الكاف أرسل حكاما من الجزائر لإدارة مباراة الهلال والنجم الساحلي والمراقب كان مغربيا.


وأكد أن الهلال السوداني يسجل حضورا دائما في دوري أبطال إفريقيا معلقا :" وصلنا إلى النهائي مرتين ".

وتابع :" نحن لانثق في رضوان جيد ونعتبر تعينية تحاملا واضحا علينا وجمهور الهلال لا يرضى أن تذهب كل استثمارات الإدارة بسبب صافرة مشروخة .

وأكد أن  مجلس إدارة الهلال السوداني بات في انتظار رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عقب صدور بيان الاعتراض من قبل إدارة الهلال السوداني  قبل اتخاذ الإجراءات .

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