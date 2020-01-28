صافرة مشروخة.. الهلال السوداني يكشف سبب اعتراضه على حكم مباراته أمام النادي الأهلي فى دوري الأبطال

أمين العام نادي الهلال السوداني ، عن أسباب اعتراض نادي الهلال السوداني عن الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة اللقاء أمام نظيره الأهلي المصري ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال إفريقيا ، قائلا :" رضوان جيد من الشمال الإفريقي" . كشف حسن علي عيسى،













أن الكاف حكاما من الجزائر لإدارة مباراة الهلال والنجم الساحلي والمراقب كان مغربيا. وأضاف في تصريحات هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج " الماتش "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد"،أرسلمباراة









وأكد أن الهلال السوداني يسجل حضورا دائما في دوري أبطال إفريقيا معلقا :" وصلنا إلى النهائي مرتين ". أنإلى





وتابع :" نحن لانثق في رضوان جيد ونعتبر تعينية تحاملا واضحا علينا وجمهور الهلال لا يرضى أن تذهب كل استثمارات الإدارة بسبب صافرة مشروخة .





وأكد أن مجلس إدارة الهلال السوداني بات في انتظار رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عقب صدور بيان الاعتراض من قبل إدارة الهلال السوداني قبل اتخاذ الإجراءات .



