أفضل للمنزل.. تعرفى على أهم النصائح لاختيار الباركية والحفاظ عليه

اختيار أرضيات المنزل أمر مهم وضروري لكل امرأة، لأنه يضفي جمالا وفخامة مميزة ، فالأرضيات تعتبر من أهم عناصر التصميم الداخلي.





ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أبرز النصائح للحفاظ عليه.





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وأوضح أن من أهم ميزات الباركيه، ما يلي:

- سهل التنظيف.

- مريح للمشي عليه بالذات للاشخاص الذين يفضلون المشي عاده في المنزل حفاة الاقدام فهو معتدل الحراره ليس باردا مثل السيراميك والرخام.

- مناسب لجميع الحجرات, مثل (غرفة النوم, غرفة المعيشه).

- يتماشى مع العديد من طرازات التصميم الداخلي مثل (الطراز الحديث,الكلاسيكي المعاصر, الطراز الافريقي).

- عازل للحراره والصوت .





أهم النصائح لتركيب الباركيه:





- تفادي استعمال المنظفات الكيميائيه لانها تساعد على تلفه سريعا .

- تحاشي انسكاب السوائل وفي حال حدوث ذلك مسحها سريعا حتى لا تخلف بقعا .

- عدم جر الأثاث حتى لا يترك خدوشا .





طرق العناية بالأرضيات الباركيه:





- كنسها بمكنسه ذات شعيرات رقيقه او المكنسه اليدويه.