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مرأة

أفضل للمنزل.. تعرفى على أهم النصائح لاختيار الباركية والحفاظ عليه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
اختيار أرضيات المنزل أمر مهم وضروري لكل امرأة، لأنه يضفي جمالا وفخامة مميزة ، فالأرضيات تعتبر من أهم عناصر التصميم الداخلي.

ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أبرز النصائح للحفاظ عليه.

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وأوضح أن من أهم ميزات الباركيه، ما يلي:
- سهل التنظيف.
- مريح للمشي عليه بالذات للاشخاص الذين يفضلون المشي عاده في المنزل حفاة الاقدام  فهو معتدل الحراره ليس باردا مثل السيراميك والرخام.
- مناسب لجميع الحجرات, مثل (غرفة النوم, غرفة المعيشه).
- يتماشى مع العديد من طرازات التصميم الداخلي مثل (الطراز الحديث,الكلاسيكي المعاصر, الطراز الافريقي).
- عازل للحراره والصوت .

 أهم النصائح لتركيب الباركيه:

- تفادي استعمال المنظفات الكيميائيه لانها تساعد على تلفه سريعا . 
- تحاشي انسكاب السوائل وفي حال حدوث ذلك مسحها سريعا حتى لا تخلف بقعا .
- عدم جر الأثاث حتى لا يترك خدوشا .

 طرق العناية بالأرضيات الباركيه:

- كنسها بمكنسه ذات شعيرات رقيقه او المكنسه اليدويه.
- مسحها بممسحه قطنية رقيقة .
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