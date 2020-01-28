أفضل للمنزل.. تعرفى على أهم النصائح لاختيار الباركية والحفاظ عليه

اختيار أرضيات المنزل أمر مهم وضروري لكل امرأة، لأنه يضفي جمالا وفخامة مميزة ، فالأرضيات تعتبر من أهم عناصر التصميم الداخلي.
ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أبرز النصائح للحفاظ عليه.
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وأوضح أن من أهم ميزات الباركيه، ما يلي:
- سهل التنظيف.
- مريح للمشي عليه بالذات للاشخاص الذين يفضلون المشي عاده في المنزل حفاة الاقدام فهو معتدل الحراره ليس باردا مثل السيراميك والرخام.
- مناسب لجميع الحجرات, مثل (غرفة النوم, غرفة المعيشه).
- يتماشى مع العديد من طرازات التصميم الداخلي مثل (الطراز الحديث,الكلاسيكي المعاصر, الطراز الافريقي).
- عازل للحراره والصوت .
أهم النصائح لتركيب الباركيه:
- تفادي استعمال المنظفات الكيميائيه لانها تساعد على تلفه سريعا .
- تحاشي انسكاب السوائل وفي حال حدوث ذلك مسحها سريعا حتى لا تخلف بقعا .
- عدم جر الأثاث حتى لا يترك خدوشا .
طرق العناية بالأرضيات الباركيه:
- كنسها بمكنسه ذات شعيرات رقيقه او المكنسه اليدويه.
- مسحها بممسحه قطنية رقيقة .