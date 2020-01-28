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رياضة

أزارو: «رفضت فرنسا من أجل الأهلي.. ومدرب المغرب استبعدني لهذا السبب»

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:12 ص
المغربي وليد أزارو
المغربي وليد أزارو
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منتصر الرفاعي - حسن العمدة
أكد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، أنه تم استبعاده من منتخب المغرب بسبب استبعاده من حسابات فايلر «بدون سبب».

وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "تم استبعادي من تشكيل الأهلي بشكل غير مفسر وهذا ما تسبب في استبعادي عن حسابات المنتخب المغربي".

وتابع: " مدرب المغربي طالبني بالانتقال لفرنسا لكني أصررت على الانتقال للأهلي".

وأوضح: "لم العب بطولة أمم افريقيا الأخيرة بسبب تفضيلي الانتقال للأهلي وإذا تكرر نفس التجربة في الاحتراف ساختار الأهلي من جديد لأن الأهلي أفضل شيء في مسيرتي".
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