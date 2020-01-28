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ضياء رشوان: المؤسسات الصحفية مكون رئيسي للقوة الناعمة في الدولة.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:16 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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محمد حليم قنديل
قال  ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة ستناقش الخميس القادم قرارات غلق باب التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية.

وأوضح ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" والمذاع علي قناة "TEN" الفضائية، أنه لا يمكن الاعتراض على تطوير المؤسسات الصحفية القومية.
 
 
وأضاف نقيب الصحفيين، أن المؤسسات الصحفية القومية مكون رئيسي للقوة الناعمة للدولة المصرية.

وأشار إلى أنه، يجب التعامل مع الصحافة القومية كصناعة استراتيجية للبلاد هدفها حماية الأمن القومي.
 
 
وتابع نقيب الصحفيين، أن الصحافة عمومًا تواجه أجيالا متعاقبة من الحروب على العقل والحفاظ على أسلحتنا في مواجهة هذه الحروب أمر ضروري، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام لديها 18 إصدارا يعمل بهم 1800 صحفى، مضيفا أنه يجب الاستفادة من القدرات البشرية في الصحافة القومية.
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