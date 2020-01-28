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توك شو

كلام نهائى.. كريم عبدالعزيز: انتظروا الجزء الثالث من الفيل الأزرق

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:40 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب

استضافت الفنانة القديرة إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، الفنان كريم عبد العزيز، الذى تحدث عن مشواره الفنى، وأبرز الأعمال الفنية التى قدمها فى الدراما والسينما.

ووصف كريم علاقته بالفنانة إسعاد يونس، قائلا:"أمى وهى اللى مربيانى وعلاقتها قوية بعائلتى".

ومن جانبها قالت إسعاد يونس:"إبنى وعاصرته فى كل مراحل عمره وآكد أقول أنه قعد على حجرى".

وعن تقديم  جزء ثالث من فيلم الفيل الأزرق، أكد  كريم عبدالعزيز :"انتظروا جزء ثالث وده كلام نهائى".

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومى الاثنين والثلاثاء فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء عبر قناة "dmc".

يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" آخر أعمال كريم عبد العزيز، الذى يشارك فى بطولته نيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



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