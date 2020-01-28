أرسنال يفوز على بورنموث 2-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي

فاز فريق أرسنال الإنجليزي، علي مضيفه، بورنموث، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات دور ال 32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2019-2020.





وافتتح ساكا أهداف المباراة في الدقيقة 5، وأضاف نكيتيا الهدف الثاني في الدقيقة 26 وأحرز هدف بورنموث الوحيد سام فى الدقيقة تسعين من زمن المباراة .





وتأهل أرسنال لدور الـ32 بعد الفوز على ليدز يونايتد بهدف نظيف، كما صعد بورنموث بعد اكتساح ليوتن تاون برباعية.





ويأتي أرسنال في المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة، بعد مرور 24 جولة.