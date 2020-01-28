AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أرسنال يفوز على بورنموث 2-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
Advertisements
فاز فريق أرسنال الإنجليزي، علي مضيفه، بورنموث، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات دور ال 32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2019-2020.

وافتتح ساكا أهداف المباراة في الدقيقة 5، وأضاف نكيتيا الهدف الثاني في الدقيقة 26 وأحرز هدف بورنموث الوحيد سام فى الدقيقة تسعين من زمن المباراة.

وتأهل أرسنال لدور الـ32 بعد الفوز على ليدز يونايتد بهدف نظيف، كما صعد بورنموث بعد اكتساح ليوتن تاون برباعية.

ويأتي أرسنال في المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة، بعد مرور 24 جولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وليد أزارو يروى تفاصيل واقعة تمزيق فانلة الأهلى أمام الترجى التونسي

براءة زوج نانسي عجرم .. صحفي لبناني يفجر مفاجأة

انفراجة فنية فى وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدوري

شاهد .. اللقطات الأولى لأب ألقى بنفسه أسفل عجلات القطار لإنقاذ ابنته بالإسماعيلية

صدمة لجماهير الزعيم.. رحيل نجم الهلال السعودي للبرازيل

بعد انتقاله للسعودية.. وليد أزارو يفتح النار على رينيه فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة