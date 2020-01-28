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حمدي السيد: لم أكن مقبولا من الحزب الوطني.. وانتخابات 2010 مزورة بالكامل.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:25 ص
حمدي السيد
حمدي السيد
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هاني حسين
قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، إنه لم يكن مقبولا  من قيادات الحزب الوطني، لأنه كان يرفض تنفيذ التعليمات دون مناقشة.

وأضاف حمدي السيد في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" كنت متوقع حدوث مشاكل بعد انتخابات البرلمان في 2010 لأنه  ولأول مرة تقوم الجهة المسؤولة عن الانتخابات بالتزوير الفاضح لها".

وتابع حمدي السيد:"  عربات تَمُرّ على اللجنة في انتخابات 2010  وتقوم بتزوير الأصوات".

وأكمل حمدي السيد:"  في انتخابات 2010 كنت حاصلا على 10 آلاف صوت  والمرشح الآخر حصل على ألف صوت، ولكن  عند الإعلان عن النتائج حصلت أنا على 4 آلاف صوت والثاني  على 18 ألفا".

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