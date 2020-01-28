رئيس جامعة السويس: التصدي للفساد مسئولية مجتمعية أقرها مؤتمر الأزهر

قال الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن محاور مؤتمر الأزهر العالمي تهتم بقضايا غاية في الأهمية، لاسيما التي تتعلق بالتنوير وتوجيه فكر المجتمع إلى الاعتدال، فضلا عن اهتمام المؤتمر بمناقشة عددا من الموضوعات العامة كالتوعية بأهمية المحافظة على الآثار باعتبارها ملكية عامة.





وأضاف " الشرقاوي" في تصريح له خلال مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الخطاب الديني الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: ما تطرق المؤتمر لمخاطر تهديد المنشآت العامة للدول، وشرح نظام الوقف ودوره التنموي والتعليمي والاجتماعي والثقافي، وبيان أن التصدي للفساد مسئولية مجتمعية، واستعراض آليات إنشاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأضرار البطالة والتكاسل .

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي علقت بأذهان البعض، فضلًا عن تحصين الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة كما يهدف أيضًا إلى ترشيد الوعي ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب، وتحرير مفهوم الخطاب الديني، وتصحيح مفاهيم التبست بأذهان كثيرين، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا العربي في المرحلة الراهنة.





وتابع: ويناقش المؤتمر جملة من القضايا التي تهم الشباب، مثل الزواج العرفي، والحياة الزوجية، والتربية الرياضية والأخلاقية، والإلزام بمرحلة التعليم العام، وأن اللغة القومية أساس الهوية، وقضية تطوير التعليم والجهود المبذولة فيها، وأوضاع البنية التحتية، وأخطار المخدرات والتدخين.

وتمتد فعاليات جلسات المؤتمر على مدار يومين لتناقش عددا المحاور المختلفة التي تقوم على أساس تجديد الفكر الإسلامي من خلال عدد من البحوث وأوراق العمل المتعلقه بهذا الشأن .