جمارك أرقين بأسوان تحبط محاولتى تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل .. صور

نجح رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الإتصالات رقم 10 لسنه 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1978 .





وبناء على مذكرتى معلومات مشتركة من النقيب محمد السيسى رئيس وحده البحث الجنائي بالمعبر وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها اعتزام المدعوه م . ح . ع . سودانية الجنسية تهريب كمية من الهواتف المحمولة ، واعتزام المدعوة م . ح . ع سودانية الجنسية تهريب كمية من مستحضرات التجميل فى الأتوبيسات القادمة من الخرطوم .





وبالعرض على حمدى محمد مكي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد ومحمود رفعت وعلى عبد اللطيف مأمورى الجمرك لتفتيش الراكبتين وأمتعتهما الشخصية ، فتبين وجود 25 هاتفا ماركة آيفون 6 و 7 و 8 PLUS مخبأة بين طيات الملابس داخل الأمتعة الشخصية للراكبة الأولى .





وتبين وجود 20 علبة BRow Powder بكل منها 48 قطعه و 7 علبة Eyebrow kit3 color بكل منها 24 قطعه و 10 علب Huxia Beauty matte بكل منها 24 قطعة مخبأة بين طيات الملابس داخل الأمتعتة الشخصية للراكبة الثانية.





وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 6 و 7 لسنة 2020 وحررهما محمود مختار .



