نبيلة مكرم: توفير وحدة داخل هيئة الاستثمار لخدمة المصريين بالخارج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، وجود مجلة شهرية عن طريق السفارات فى الخارج، نقوم من خلالها بعمل كشف حساب، ويتم من خلالها توصيل الرسالة والمعلومة للمصريين، فضلا عن دعوتهم للمشاركة في تنمية الدولة المصرية.





وتابعت "مكرم" خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"،: "عملنا مبادرة للتواصل مع المستثمرين ووقعنا مع المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء وحدة للمصريين فى الخارج داخل الهيئة؛ لأن المصري فى الخارج مش محتاج الشباك، هو محتاج تواصل مباشر وحد يقعد معاه".





وأكملت وزيرة الهجرة: "مشاركة المصريين فى الخارج بكل ما تقوم به الدولة المصرية خطوة إيجابية كبيرة، موضحة:"فى مواطن مصري يقيم بالإمارات تواصل معى بخصوص مبادرة نجاة وسيقوم بعمل مشروع بإحدى القري الفقيرة".



