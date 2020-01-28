AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو جمال: هدفي في المقاصة فارق.. وتعرضت لظروف صعبة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:26 ص
عمرو جمال
عمرو جمال
Advertisements
حسام الحارتي
أبدى عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش سعادته، عقب تسجيله هدف التعادل لفريقه بالأمس أمام المقاصة بالدوري.

وقال عمرو خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد" : " هدفي أمام المقاصة يفرق معي بشكل كبير، وكنت أحتاج للتسجيل، لأول مرة أشارك بكامل جاهزيت الفنية والبدنية مع الفريق.

واردف: تعرضت لظروف صعبة الفترة الأخيرة، أسعى دائما لبذل أقصى جهد لدي، أحتاج للاستقرار لاستعادة مستواي الفني، فالنتائج لم تخدمنِ في بداية الموسم.

واكد: طلائع الجيش يواجه سوء توفيق الفترة الأخيرة.

واتم: لاعبو الطلائع في حاجة للوقت من أجل الانسجام مع بعضهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شرويدة بعد فوز حرس الحدود على المقاصة: فريقنا كله رجالة.. فيديو

هاني حتحوت يتساءل: هل المستحقات سبب خسارة الزمالك من الطلائع؟

حارس طلائع الجيش: مستوى الزمالك كان مفاجأة لنا وساعد في تحقيق الفوز

فاروق جعفر: لاعبو الزمالك يتحملون الخسارة أمام الطلائع.. وهذه رسالتي لـ كارتيرون.. فيديو

نجم الأهلي السابق يهاجم لاعبي الزمالك بسبب مستحقاتهم

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

ترشيحاتنا

بعد صورة الجيم.. أحمد فهمي يتغزل في هنا الزاهد .. شاهد ماذا قال؟

بعد حضورها معرض الكتاب .. سما المصري تثير الجدل مجددا

وليد أزارو يوجه رساله حب لـ جماهير الأهلي

خالف قرارات النقابة.. "الممثلين" توقف علاء زينهم وتحيله للتحقيق غدا

وليد أزارو يروى تفاصيل واقعة تمزيق فانلة الأهلى أمام الترجى التونسي

بعد رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تثير الجدل بإطلالة صيفية أمام دولاب أحذيتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة