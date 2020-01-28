عمرو جمال: هدفي في المقاصة فارق.. وتعرضت لظروف صعبة





وقال عمرو خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد" : " هدفي أمام المقاصة يفرق معي بشكل كبير، وكنت أحتاج للتسجيل، لأول مرة أشارك بكامل جاهزيت الفنية والبدنية مع الفريق.





واردف: تعرضت لظروف صعبة الفترة الأخيرة، أسعى دائما لبذل أقصى جهد لدي، أحتاج للاستقرار لاستعادة مستواي الفني، فالنتائج لم تخدمنِ في بداية الموسم.







