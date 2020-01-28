عمرو جمال: هدفي في المقاصة فارق.. وتعرضت لظروف صعبة

أبدى عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش سعادته، عقب تسجيله هدف التعادل لفريقه بالأمس أمام المقاصة بالدوري.
وقال عمرو خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد" : " هدفي أمام المقاصة يفرق معي بشكل كبير، وكنت أحتاج للتسجيل، لأول مرة أشارك بكامل جاهزيت الفنية والبدنية مع الفريق.
واردف: تعرضت لظروف صعبة الفترة الأخيرة، أسعى دائما لبذل أقصى جهد لدي، أحتاج للاستقرار لاستعادة مستواي الفني، فالنتائج لم تخدمنِ في بداية الموسم.
واكد: طلائع الجيش يواجه سوء توفيق الفترة الأخيرة.
واتم: لاعبو الطلائع في حاجة للوقت من أجل الانسجام مع بعضهم.