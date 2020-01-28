محمود عبد العزيز: متفائل بحصد الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا

أبدى محمود عبدالعزيز، لاعب خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، تفاؤلًا كبيرًا بقدرة الفريق الأبيض على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.





وبرر "عبدالعزيز" تفاؤله بقدرات اللاعبين، وامتلاك الزمالك عناصر مميزة للغاية؛ بفضل الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي في الصيف الماضي.





وأشار عبدالعزيز، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، على شاشة قناة الزمالك، مؤكدًا أن روح وإصرار اللاعبين كان السر في التتويج بـ"الكونفدرالية" في العام الماضي، متمنيا أن تتكرر حالة الروح القتالية خلال مشوار الفريق بدوري الأبطال في النسخة الجارية.



