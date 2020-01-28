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رياضة

محمود عبد العزيز: متفائل بحصد الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:28 ص
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - حسن العمدة
أبدى محمود عبدالعزيز، لاعب خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، تفاؤلًا كبيرًا بقدرة الفريق الأبيض على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.

وبرر "عبدالعزيز" تفاؤله بقدرات اللاعبين، وامتلاك الزمالك عناصر مميزة للغاية؛ بفضل الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي في الصيف الماضي.

وأشار عبدالعزيز، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، على شاشة قناة الزمالك، مؤكدًا أن روح وإصرار اللاعبين كان السر في التتويج بـ"الكونفدرالية" في العام الماضي، متمنيا أن تتكرر حالة الروح القتالية خلال مشوار الفريق بدوري الأبطال في النسخة الجارية.

كما أعرب عبدالعزيز عن ثقته في قدرة الزمالك في اللحاق بقمة الدوري الممتاز، والمنافسة بقوة على الدرع المحلي هذا الموسم، رغم فارق النقاط الكبير، قائلا: "المشوار لا زال طويلا، وأتوقع عودة قوية للزمالك في ظل تحسنت النتائج والأداء في المباريات الأخيرة".
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