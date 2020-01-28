الجبير يُفحم صحفية تركية حاولت إحراجه بسبب اللاجئين السوريين.. فيديو

حاولت صحفية تركية إحراج وزير الشئون الخارجية السعودي عادل الجبير ، بسؤاله عن دور المملكة في قضية اللاجئين السوريين، ليجيب عليها بإجابة أعجبت الجميع.





وجهت صحفية تركية سؤالا إلى الجبير قائلة: "نحن في تركيا نستضيف 2.5 مليون لاجئ سوري، والسعودية لا تستضيف أي لاجئ، ماذا عن سياسة المملكة العربية السعودية تجاه اللاجئين السوريين؟".





أجاب الجبير على هذا التساؤل قائلا: "اعتقد أننا يمكننا شرح موقفنا تجاه قضية اللاجئين السوريين، حيث إن العاهل السعودي أمر باستقبال كافة اللاجئين السوريين".





وأضاف: "أصدرت السعودية مليوني ونصف تأشيرة للاجئين السوريين، لا يزال يعيش منهم ما يقرب من 800 ألف سوري في السعودية".





وتابع: "حرصنا على ألا يعيش أحد منهم في خيمة أو في مخيمات، بل حصلوا على الإقامة الكاملة، حتى يتمكن أبناؤهم من التعلم، ويحصلوا على الرعاية الصحية اللازمة، والتأمين الاجتماعي، وفق ما أمر به العاهل السعودي".





واختتم حديثه: "حرصنا ألا نتفاخر بهذا الأمر في الإعلام والتلفزيون، لأنهم في بيتهم، وهذه أخلاقنا حماية ما يحتاج إلى الحماية، وهو ما قمنا به مع اليمنيين أيضا".



