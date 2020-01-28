محمود عبدالعزيز: جروس تسبب في غياب التنافس بين لاعبي الزمالك

أعرب محمود عبدالعزيز، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، عن استئيائه من غياب روح التنافس الشريف بين لاعبي الفريق خلال ولاية السويسري جروس.





وقال "زيزو" في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر فضائية الزمالك: "جروس حال دون وجود تنافس بين لاعبي الفريق خلال ولايته، لعدم قيامه بالتدوير، واللعب بمجموعة محددة جميع المباريات الرسمية".





وأوضح:" تلقيت عرضًا مغريًا من نادي بيراميدز وأبلغت جروس بالعرض ولكنه رفض رحيلي وأبلغني أنني ضمن العناصر الأساسية للفريق".





وأنهى تصريحاته:" فوجئت بغيابي التام عن المشاركة بعدما عُدت من اصابة في الكتف وكنت أندهش من عدم منحي فرصة المشاركة في المباريات خلال ولايته".



