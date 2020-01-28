مصر المقاصة يكشف حقيقة التعاقد مع إيهاب جلال .. تفاصيل

تحدث وليد هويدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن الخيارات التي يبحث من بينها مسئولو الفريق الفيومي عن مدير فني جديد خلفًا للمقال أحمد حسام ميدو.





وقال هويدي في تصريحات لبرنامج "زمالكاوي" عبر فضائية "الزمالك": " إيهاب جلال متربط بتعاقد مع المصري البورسعيدي في الوقت الحالي، هو مدرب يحترم تعاقداته دائمًا، ومفاوضات الإدارة جاءت مع مدربين غير مرتبطين بتعاقدات حالية مع أندية".





وتابع متحدثًا عن التفاوض مع النيجيري إيمانويل إيمونيكي: "وصل القاهرة بالفعل منذ أيام من أجل التفاوض مع إدارة المقاصة، ولكن ليس معنى ذلك أنه تم الاتفاق معه".





وأتم: "إدارة المقاصة تفاضل بين اسمين أو ثلاثة أسماء وسيتم حسم ملف المدير الفني الجديد خلال أيام قليلة مقبلة".



