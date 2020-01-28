ابدأ بنفسك.. 6 خطوات يجب اتباعها لإنقاذ كوكب الأرض

الاحتباس الحراري، وتزايد حرائق الغابات حول العالم، تعد من أهم الدلائل على الأزمة التي يتعرض لها كوكب الأرض، ويعمل الباحثون على الدراسات المستمرة كمحاولة لإنقاذه من الدمار.





ووفقا لما نشرته مجلة ساينس أليرت العلمية فإن أول خطوة هي التخلص التدريجي من اعتمادنا على الوقود الأحفوري، والإنتاج المفرط للمواد الكيميائية التي تسحب الحرارة وتتراكم في الغلاف الجوي.





وفي دراسة جديدة، قام فريق دولي من العلماء والخبراء المختصين في تغير المناخ بالتحقيق في كيفية تحول كوكب الأرض لكوكب صحي، وحددوا ستة عناصر يقولون إنه عند تطبيقها فإنها ستؤدي إلى استقرار المناخ.





واعتمدت الدراسة التي قام بها الخبراء بألمانيا على المسح الرقمي، وفحص الباحثون العناصر التي من المرجح أن تساعد المجتمع في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق الانتقال إلى بدائل للكربون بحلول عام 2050.





وتعد هذه الآليات بمثابة خريطة يمكن اتباعها لتحقيق مسارات سريعة للتحول المناخي والاجتماعي، واستكشاف كل البدائل الممكنة للكربون بحلول عام 2050، ووفقا للبحث فهذه هي الخطوات التي من الممكن أن تساعد في حل الأزمة:





1. عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحفيز العمل بنظم طاقة طبيعية.





2. بناء مدن خالية من الكربون.





3. إغلاق كل المصانع التي تعتمد على استخدام الوقود الأحفوري.





4. الكشف عن الآثار المدمرة لاستخدام مصادر الطاقة غير المتجددة والتحذير منها باستمرار.





5. الكشف عن الكوارث التي تتسبب فيها انبعاثات الغازات الدفيئة.





6. تعليم وتوعية الأجيال الجديدة بضرورة المشاركة في القضايا المتعلقة بالمناخ.