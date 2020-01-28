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رياضة

عمرو جمال يكشف حقيقة انتقاله للزمالك.. ويؤكد: أرقام أزارو لن يحققها أي مهاجم بالأهلي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:46 ص
عمرو جمال
عمرو جمال
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حسام الحارتي
كشف عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، حقيقة تفاوض الزمالك معه.

وأوضح عمرو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من الصعب الانتقال للزمالك في الفترة المقبلة لأني مرتبط بالأهلي، فأنا لست لاعبا حرا حتى يتفاوض الزمالك معه وانتقالي للأبيض شائعات".

وعن أزارو، قال: حزين لرحيله عن الأهلي لأني أعلم إمكانياته جيدا، أتوقع عودته مرة أخرى".

وأكمل: "وليد أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب الذين لعبت معهم في حياتي، وأرقامه لن يحققها أي مهاجم في الأهلي"

وأتم: أتمنى العودة للمنتخب، فالجهاز الفني يعلم إمكانياتي جيدا".
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