عمرو جمال يكشف حقيقة انتقاله للزمالك.. ويؤكد: أرقام أزارو لن يحققها أي مهاجم بالأهلي

كشف عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، حقيقة تفاوض الزمالك معه.





وأوضح عمرو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من الصعب الانتقال للزمالك في الفترة المقبلة لأني مرتبط بالأهلي، فأنا لست لاعبا حرا حتى يتفاوض الزمالك معه وانتقالي للأبيض شائعات".





وعن أزارو، قال: حزين لرحيله عن الأهلي لأني أعلم إمكانياته جيدا، أتوقع عودته مرة أخرى".





وأكمل: "وليد أزارو من أفضل المهاجمين الأجانب الذين لعبت معهم في حياتي، وأرقامه لن يحققها أي مهاجم في الأهلي"





وأتم: أتمنى العودة للمنتخب، فالجهاز الفني يعلم إمكانياتي جيدا".

