حاتم جميل: علاء ولي الدين لن يتكرر.. وبغني مهرجان مؤخرا

حل الفنان حاتم جميل، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، وذلك خلال فقرة "الناس الحلوة".





وقال حاتم جميل، إن فيلم "الناظر" من الأفلام التى لا تتكرر إلا كل 100 عام، مردفا: "بعتز بمشاركتى فى عمل زى ده، ومع فنان لن يتكرر مثل علاء ولي الدين".





وعن ترشيحه لدور الطالب المشاغب فى فيلم الناظر، أوضح :"كانت تربطنى علاقة جيرة مع السيناريست أحمد عبدالله وهو الذى رشحنى للمخرج شريف عرفة، وبالفعل قابلت مخرج الفيلم وطلب منى عمل الصرخة الشهيرة فى الفيلم".





وروى موقفا كوميديا من الفنان الراحل علاء ولي الدين، قائلا: "مكنتش أعرف إنى هعمل دور الطالب المشاغب، قالي كويس ، الناس هتسيب السينما وتجري".





وعن سبب إنتشار الكوميكس الأخيرة الخاصة بتعليقاته الساخرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشار إلى أن ابن عمه يتحدث بالفصحى، ودائما ما يرد عليه بنفس الأسلوب، معقبا: "عملت أول كوميك، ومن وقتها لقيت الناس تفاعلت بشكل غير عادي".





ونوه إلى أنه غنى أغنيتي مهرجان، لافتًا إلى أنهما ناقشتا موضوعين هادفين، رغبةً منه في لعب دور توعوي.