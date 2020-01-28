أخبار التوك شو.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد التشكيك في توجه صدى البلد.. جامعة القاهرة: منع المخالفين لـ حظر النقاب من التدريس.. وتسريبات صادمة عن صفقة القرن

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلامي مصطفى بكري خرج في حلقة برنامجه" حقائق وأسرار" الخميس الماضي وتحدث عن تطوير التليفزيون المصري وصدور بيان من الهيئة الوطنية للإعلام بشأن هذه الحلقة.





قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على مشهد قيام أب لإنقاذ ابنته سقطت على قضبان القطار والقفز على القضبان لإنقاذ ابنته في محطة قطار بالإسماعيلية، "هذا الأب شجاع".





قال الإعلامي أحمد موسى، إن تفعيل السجل المدني الذكي يقضي على معاناة المواطن المصري في السجل المدني، ويمكنكم التعرف على تفاصيل وطبيعة عمل السجل المدني الذكي بعد تفعيله في السطور التالية.









قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تسريبات لأهم بنود صفقة القرن المرتقبة المقرر الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، موضحًا أنه لم يرد بهذه التسريبات أي ذكر لوجود دولة فلسطينية في هذه البنود.





قال محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه سيتم تطبيق حكم الإدارية العليا بحظر النقاب بين عضوات هيئة التدريس بالفعل.





عرض الإعلامي أحمد موسى، أول لقطات للاب الفدائي بعدما أنقذ ابنته بجسده من الدهس تحت عجلات قطار الإسماعيلية .





قال سعد حريرى صحفي لبناني ، إنه بناء على تتبع الموقع الجغرافي ظهر الشاب القتيل مرة واحدة بمحيط منزل نانسي عجرم قبل واقعة القتل بتاريخ 12 ديسمبر 2019 وهذا دليل ثابت وقاطع أن الشاب محمد الموسى لم يكن يعمل لدى نانسي عجرم ولا لدى زوجها كما أنه ليس من المعقول أن يعمل أحد لدى أحد ويظهر أنه جاء إليه مرة واحدة .





استضافت الفنانة القديرة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، الفنان كريم عبد العزيز، الذى تحدث عن مشواره الفنى، وأبرز الأعمال الفنية التى قدمها فى الدراما والسينما.



