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حوادث

التصريح بدفن مسنة اكتشف الجيران وفاتها داخل منزلها في مغاغة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:37 ص
مركز مغاغة شمال محافظة
مركز مغاغة شمال محافظة المنيا
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أيمن رياض
صرحت نيابة مركز مغاغة شمال محافظة المنيا بدفن مسنة عثرعليها جثة هامدة داخل منزلها بعد 4 أيام من وفاتها. 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مديرمباحث المديرية بورود بلاغ من المقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة بوفاة مسنة تدعي زينب. م 76  سنة مقيمة بالبندر وتبين أن الجيران اكتشفوا غيابها فجأة. 

فقاموا بالاتصال بشقيقها الذي توجه إلي مركز الشرطة وقام  باصطحابهم وقاموا بكسر باب الشقة ليكتشفوا وفاتها حيث تبين أنها مسنة في العقد الثامن من عمرها ومقيمة ببندر مغاغة واكتشف الجيران  وفاتها بالصدفة حينما لاحظوا غيابها فاتصلوا بشقيقها ليطمئنوا عليها. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة. 
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