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كريم عبدالعزيز يكشف عن تجاربه الفنية الجديدة.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:19 ص
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
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حمزة شعيب
كشف الفنان كريم عبدالعزيز، عن تجاربه الفنية الجديدة، موضحا أنه يخوض تجربتين سينمائيتين وهما "البعض لايذهب للمأذون مرتين" وانتهى من تصويره، وفيلم 1919 والذى يتم تصويره حتى الآن،  فضلا عن الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق.

ووصف عبد العزيز، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الاثنين، فيلم "1919" بالمجزرة الفنية، لمشاركته البطولة مع الفنان أحمد عز، ومن إخراج مروان حامد، وتأليف الكاتب أحمد مراد.

وأشار الفنان إلى أن "1919" يحكي عن فكرة الثورة والانتماء والولاء للدولة والوطنية في هذه السنوات، بشكل سينمائي ذكي وجديد.

أما عن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، فأوضح أن الفيلم اجتماعي كوميدي يتحدث عن علاقة الرجال بالنساء.
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