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منوعات

مداوم على الصلاة.. تفاصيل آخر ساعتين في حياة كوبي برايت وابنته جيجي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:13 ص
الراحل كوبي برايت
الراحل كوبي برايت وابنته جيجي
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أماني إبراهيم
توفي لاعب كرة السلة الأمريكي  المعتزل كوبي براينت وابنته جينا صاحبة الـ 13 عاما، قبل يومين، في حادث مروع لتحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في جنوب ولاية كاليفورنيا.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية التفاصيل الأخيرة في حياة اللاعب الأمريكي قبل وفاته، وكان  قد صلى كوبي براينت وابنته جيجي في القداس الكاثوليكي في الكنيسة المحلية كاتدرائية «سيدة الملائكة» في نيوبورت، في الساعة السابعة صباحا قبل ساعات من وفاتهما،  وبعد مغادرتهما الكنيسة استقلا الطائرة الهليكوبتر "S-76 Sikorsky".

وبعد ساعتين من انتهاء القداس تحطمت المروحية الذي كان يستقلها  البطل المعتزل صاحب الـ 41 عاما، وتوفي الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها، وهم "كوبي وابنته،  وجون ألتوبيلي (مدرب كرة السلة لفريق كلية أورانج كوست) وزوجته كيري وابنتهما أليشا، وسارة شستر وابنتها بايتون، ومدربة كرة السلة كريستينا ماوزر والطيار أرا زوبيان.

حضور كوبي وابنته للصلاة قبل وفاته أثر على الكثير، ومنهم الأب ديفيد بارنز، وهو كاهن كاثوليكي في بوسطن وتواجد خلال حضور كوبي، وغرد على حسابه بموقع تويتر وكتب: "كوبي براينت حضر القداس الكاثوليك هذا الصباح، القداس هو عبادة لله، اذهب للصلاة واعبد الله حتى تتمكن من لقائه والبقاء للأبد في السماء".

كان كوبي محافظا على الصلاة والعبادة، وعلى حد وصف القساوسة فإنه كان يحضر الصلاة في هدوء ويجلس في آخر صف خافضا رأسه للأسفل حتى لا يتعرف عليه احد ويشتت الموجودين عن الصلاة.
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