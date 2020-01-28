وابتدى المشوار.. آيتن عامر تبهر متابعيها بصورة لها من مسلسل الأخ الكبير





وظهرت آيتن عامر مع محمد رجب بالصورة من كواليس مسلسل " الأخ الكبير" وعلقت على الصورة: "وابتدى المشوار".





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "موهبة ذكية وقبول ما شاء الله" و "مبروك.. المسلسل جميل" و "بالتوفيق إن شاء الله" و "تمثيلك رائع".





مسلسل "الأخ الأكبر " ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ويقوم ببطولته محمد رجب دينا فؤاد وأيتن عامر.

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصورة جديدة لها مع الفنان محمد رجب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.