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منوعات

مسن وعد العاملة بالحج فأحرقته لـ تسرقه.. تفاصيل حادث مروع في السعودية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:46 ص
حريق
حريق
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أماني إبراهيم
الصدفة كانت سببا في اكتشاف تفاصيل حادث مروع وقع بالمملكة العربية السعودية، قبل شهر، ورغم عدم توصل الشرطة- حينها- إلى تفاصيل الحادث؛ إلا أن أهل الضحية كانوا سببا في كشفها وإبلاغ الشرطة.

ونشرت صحيفة سبق الإلكترونية، تفاصيل هذا الحادث، باعتراف من المتهمة، وهي عاملة هندية قتلت كفيلها المسن، وهو رجل سعودي عمره 70 عاما، بهدف سرقة مبلغ مالي منه، وارتكبت العاملة هذا الحادث المروع قبل شهر، من خلال حرق غرفته وهو بداخلها وحينها لم تتوصل الجهات الأمنية إلى سبب الحادث.

ووفقا لشهادة العاملة الهندية؛ فإنه استقبلها وأحسن معاملتها، وكانت تعتني به في منزله لمساعدة أسرته، حتى أنه وعدها بأداء الحج هذا العام على حسابه تقديرا لجهودها، ولكن سوء نيتها دفعها لمراقبة تحركاته، ومواعيد خروجه للصلاة في المسجد وعودته؛ حتى عرفت بوجود مبلغ كان يخبئه الرجل في غرفته، فقررت قتله لسرقة هذا المبلغ المالي.

ونفذت العاملة خطتها قبل شهر حيث أشعلت النيران في غرفة المسن خلال نومه، بعدما سرقت المال، وحين باشرت الشرطة حينها التحقيقات لم يتوصلوا إلى أنه حادث مفتعل، خاصة لعدم اتهام أسرته لأي شخص.

أهل المسن المتوفي هم السبب في اكتشاف سبب الحريق، فقد لاحظوا أن سيارة هندية قد أتت إلى منزلهم وادعوا أنهم شركة شحن وحضروا لاستلام حقائب من العاملة الهندية وإرسالها إلى بلادها، وعند ملاحظة أهل المسن لكثرة الحقائب، اتصلوا بالشرطة لتفتيش هذه الحقائب، واتضح أنها تحتوي على مبالغ مالية وصلت إلى 120 ألف ريال سعودي وملابس لأفراد أسرة المسن.

واستجوبت الشرطة، العاملة الهندية، والتي أقرت بجريمتها على الفور، واعترفت بأنها كانت تستعد للعودة إلى الهند بعدما حصلت على هذا المبلغ، وأوهمت أفراد أسرة المسن بأن امواله قد احترقت معه.
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