جهاز من الزجاج.. كومبيوتر جديد من أبل غير مرئي

أظهرت التصميمات التي تسربت من شركة " آبل " عن خططها لصناعة جهاز كومبيوتر مصنوع بالكامل من الزجاج.





ووفقا لصحيفة "اندبندينت" البريطانية فإن الجهاز الجديد سيكون مثل جهاز "اي ماك " الحالي، حيث سيكون جهاز كومبيوتر في لوحة واحدة كبيرة، تضم كل من الشاشة ومكونات الجهاز.





ويختلف الجهاز الجديد عن بقية الأجهزة الأخرى التي صنعتها آبل ، حيث ستكون هذه اللوحة من الزجاج بشكل كامل، حيث يمكن للجهاز البقاء غير مرئي إلى أن يتم استخدامه.





كما أظهرت التصميمات أن منحنى الشاشة يمكن أن يتم تحريكه وطيه بشكل كامل.





ولا تزال بعض الأجزاء مخفية في التصميمات التي نشرت، حيث من الطبيعي وجود حامل منفصل في الخلف، والذي من المفترض أن يحتفظ بأجزاء الكومبيوتر، التي لا يمكن أن تكون شفافة.





ولا تشير براءات الاختراع هذه إلى أن المنتج سوف يصنع بالتأكيد، أو سيصل بأي شكل كما هو الحال في براءات الاختراع. لكنها توفر نظرة ثاقبة لعملية تصميم أبل، والتي يبدو أنها تفكر في أنواع جديدة تمامًا من أجهزة الكمبيوتر.