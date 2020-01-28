مامي كوسا تقترب من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب

حظى كليب "مامي كوسا"، الذي تم إطلاقه مع بداية العام الجديد في الأول من يناير الحالي - على نصيب من الشهرة بين مستخدمي مختلف منصات التواصل الاجتماعي بـ ٣٠ مليون مشاهدة وتفاعل، ووصلت المشاهدات على موقع اليوتيوب إلى 5 ملايين و906 ألف، مقتربًا من 6 ملايين مشاهدة، ومازالت "ترند"- بعد مرور 20 يوما منذ طرحه- كأحد أكثر الكليبات رواجا على الموقع.





أما على تطبيق تيك توك الشهير، فقد تفاعل المستخدمون بشكل كبير مع الأغنية من خلال تحدى مامى كوسا و استخدموها لصنع فيديوهاتهم الخاصة، ومن اكثر المقاطع استخداما هو الذي يقول فيه أحمد سعد "غالي غالي غالي ناس همها تعيش في العالي" يليه المقطع الذي يقول فيه إسلام كنكا "اركب البدال لانشك مش شغال"، وقام المستخدمون بتمثيل مشاهد تعكس طبيعة الأشخاص الذين ينشغلون بالمظاهر الخادعة والاختباء وراءها.





وقال محمد شاعر الشريك المؤسس في ذا بيسمنت ريكوردز: "إن مامي كوسا تجربة فريدة بالنسبة لنا، خاصة مع دمج الموسيقى اللاتينية التي تقبلها الناس بطريقة مختلفة مع الموسيقى الشرقية" وأضاف أن فكرة ورشة العمل هي أحد أهم أسرار نجاح الأغنية.





وأوضح شاعر أن الفنان حسن الشافعي سيقوم بتقديم أكثر من عمل خلال الفترة القادمة في 2020 مع مغني أو اثنين، وكلها أعمال سيتم تقديمها في شكل فيديو كليب، كما سيكون في الموسيقى التي يقدمها تنوع كبير وتجديد واضح.



