AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مامي كوسا تقترب من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:44 ص
كليب مامي كوسا
كليب مامي كوسا
Advertisements
سعيد فراج
حظى كليب "مامي كوسا"، الذي تم إطلاقه مع بداية العام الجديد في الأول من يناير الحالي - على نصيب من الشهرة بين مستخدمي مختلف منصات التواصل الاجتماعي بـ ٣٠ مليون مشاهدة وتفاعل، ووصلت المشاهدات على موقع اليوتيوب إلى 5 ملايين و906 ألف، مقتربًا من 6 ملايين مشاهدة، ومازالت "ترند"- بعد مرور 20 يوما منذ طرحه- كأحد أكثر الكليبات رواجا على الموقع. 

أما على تطبيق تيك توك الشهير، فقد تفاعل المستخدمون بشكل كبير مع الأغنية من خلال تحدى مامى كوسا و استخدموها لصنع فيديوهاتهم الخاصة، ومن اكثر المقاطع استخداما هو الذي يقول فيه أحمد سعد "غالي غالي غالي ناس همها تعيش في العالي" يليه المقطع الذي يقول فيه إسلام كنكا "اركب البدال لانشك مش شغال"، وقام المستخدمون بتمثيل مشاهد تعكس طبيعة الأشخاص الذين ينشغلون بالمظاهر الخادعة والاختباء وراءها. 

وقال محمد شاعر الشريك المؤسس في ذا بيسمنت ريكوردز: "إن مامي كوسا تجربة فريدة بالنسبة لنا، خاصة مع دمج الموسيقى اللاتينية التي تقبلها الناس بطريقة مختلفة مع الموسيقى الشرقية" وأضاف أن فكرة ورشة العمل هي أحد أهم أسرار نجاح الأغنية. 

وأوضح شاعر أن الفنان حسن الشافعي سيقوم بتقديم أكثر من عمل خلال الفترة القادمة في 2020 مع مغني أو اثنين، وكلها أعمال سيتم تقديمها في شكل فيديو كليب، كما سيكون في الموسيقى التي يقدمها تنوع كبير وتجديد واضح. 

وختم شاعر بتأكيده أن الشافعي لن يغيب عن الساحة لفترات طويلة مرة أخرى ووعد معجبيه بكثير من المفاجآت في الفترة القادمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يتعاون مع سعد وكنكة..حسن الشافعي يطلق أغنية مامي كوسا في يناير

بالتعاون مع أحمد سعد.. حسن الشافعي يطلق أغنية مامي كوسا يناير القادم

مامي كوسا.. أغنية جديدة لـ حسن الشافعي مع أحمد سعد وكنكا | فيديو

بعد طرحها بساعات.. مامي كوسة تتخطى ال500 ألف مشاهدة

5 أغاني سينجل تتنافس بقوة في مطلع عام 2020

أغان تحتل التريند في عام 2020 .. تميم يونس يطرح سالمونيلا .. محمد رمضان يقدم رايحين نسهر .. جنات تغني تتر مسلسل بخط الإيد

ترشيحاتنا

مثير للجدل.. مؤسسة النفط الليبية تكشف مفاجأة عن الاتفاق البحري مع تركيا

تركي آل شيخ يهاجم الاتحاد الإفريقي.. و الأهلي كلمة السر

مسئول بمحطة قطار الإسماعيلية عن إنقاذ أب لابنته من الدهس: الأب مهمل

حتحوت يكشف سبب غياب لاعب الأهلي عن مباراة النجم الساحلي.. فيديو

صافرة مشروخة.. الهلال السوداني يكشف سبب اعتراضه على حكم مباراته أمام النادي الأهلي فى دوري الأبطال

صدمة لجماهير الزعيم.. رحيل نجم الهلال السعودي للبرازيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة