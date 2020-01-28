AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انطلاق الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الأمريكية .. اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:01 ص
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
محمد وديع
تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يجتمع وزراء الخارجية والري بمصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بعد أن اختتمت الفرق الفنية والقانونية في البلدان الثلاثة يوم الخميس الماضي مباحثات الخرطوم.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري السودانية صالح حمد إن مباحثات الخرطوم شهدت تقاربا في وجهات النظر، مع وجود تباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية، وأشار إلى أن الوفود جهزت مقترحات ستقدم لوزراء الدول الثلاث في الاجتماعات.

وقدم وزير الري السوداني ياسر عثمان عرضا إلى مجلس السيادة في البلاد، بشأن سد النهضة، في وقت اختتمت الفرق الفنية والقانونية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعاتها في العاصمة الخرطوم.

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري  إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة.

يأتي الاجتماع الوزاري في إطار ما اتفقت عليه مختلف الأطراف خلال آخر جولات التفاوض في واشنطن منتصف الشهر الجاري من معاودة الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي ٢٨ و٢٩ يناير ٢٠٢٠، بهدف التوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: اجتماع فى واشنطن في 9 ديسمبر لبحث نتائج مفاوضات سد النهضة

بمشاركة البنك الدولي وأمريكا ..استكمال مباحثات سد النهضة بالخرطوم غدا

بدء اجتماعات مفاوضات سد النهضة لليوم الثاني على التوالي

غدا.. الخرطوم تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

الري: غدا جولة جديدة للتفاوض حول ملء وتشغيل سد النهضة بالسودان

الرئيس يعقد اجتماعا مهما لمتابعة تطورات مفاوضات سد النهضة بحضور وزير الدفاع وعباس كامل.. ويوجه بالحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة

ترشيحاتنا

وليد أزارو: هذا المدرب أفضل من تعاملت معه في الأهلي

دولة جديدة تعلن ظهور أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا

شقيقة كيم كارداشيان تكشف علاقتها بـ قائد طائرة كوبي براينت

أخبار الرياضة.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي.. وأزارو يكشف تفاصيل واقعة تمزيق تيشرت الأحمر.. واستبعاد عواد من لقاء دجلة

وليد أزارو يوجه رساله حب لـ جماهير الأهلي

مسن وعد العاملة بالحج فأحرقته لـ تسرقه.. تفاصيل حادث مروع في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفخار .. صناعة تواجه الحداثة والاندثار في الوادي الجديد

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025