انطلاق الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الأمريكية .. اليوم

سد النهضة واشنطن السد تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة الأخيرة من مفاوضاتالإثيوبي في العاصمة الأمريكية، حيث يجتمع وزراء الخارجية والري بمصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل، بعد أن اختتمت الفرق الفنية والقانونية في البلدان الثلاثة يوم الخميس الماضي مباحثات الخرطوم.





من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري السودانية صالح حمد إن مباحثات الخرطوم شهدت تقاربا في وجهات النظر، مع وجود تباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية، وأشار إلى أن الوفود جهزت مقترحات ستقدم لوزراء الدول الثلاث في الاجتماعات.





وقدم وزير الري السوداني ياسر عثمان عرضا إلى مجلس السيادة في البلاد، بشأن سد النهضة، في وقت اختتمت الفرق الفنية والقانونية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعاتها في العاصمة الخرطوم.



