AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أصالة تحصد 7.7 مليون مشاهدة بـ شامخ.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:32 ص
أصالة - شامخ
أصالة - شامخ
Advertisements
سعيد فراج
طرحت المطربة أصالة، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "شامخ" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب، وهي أول أغنية لها بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وحققت أغنية أصالة الجديدة "شامخ" حتى الآن 7 ملايين و718 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب. 

وتقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة .. فصدري صوت يجرحني .. بصرخة ماوصلت سمعي .. ولا حتى درت عني .. تكسر في عيوني الدمع .. بعد ما جمده عزي .. وصارت عزتي لنفسي .. هي أكثر ما يكسرني .. ولو شامخ وأنا شامخ .. أحس الضعف في همسي .. وأنا أداري وأنا داري .. كثير الصبر يقهرني".

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر OMIX.

يذكر أن أحدث ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الانفصال.. أصالة تطرح كليب أغنية شامخ.. فيديو

بعد انفصالها عن طارق العريان| أصالة تحقق 2 مليون مشاهدة بـ شامخ

أصالة تحصد 3.2 مليون مشاهدة بـ شامخ.. فيديو

لليوم الخامس.. أصالة في صدارة يوتيوب

أصالة تحصد 4.5 مليون مشاهدة بـ شامخ.. فيديو

بعد انفصالها عن طارق العريان.. أصالة تحقق 6 ملايين مشاهدة بأغنية شامخ

ترشيحاتنا

تركي آل شيخ يهاجم الاتحاد الإفريقي.. و الأهلي كلمة السر

براءة زوج نانسي عجرم .. صحفي لبناني يفجر مفاجأة

أزمة جديدة.. الهلال السوداني يعترض على حكم مباراته أمام الأهلي

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

علاء زينهم يرد على نقابة الممثلين : قرار إيقافي متسرع.. وهناك سوء فهم

حتحوت يكشف سبب غياب لاعب الأهلي عن مباراة النجم الساحلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل