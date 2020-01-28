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رياضة

مواجهات شرسة في بحري بـ دوري القسم الثاني.. اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:02 ص
دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.

ويستضيف فريق بلدية المحلة منافسه الرجاء المطروحي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا  .

مالية كفر الزيات - دكرنس 

يسعى فريق مالية كفر الزيات لكسر سلسلة فقدان النقاط التى لاحقته الفترة الماضية امام دكرنس الذي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي الاوليمبي الجولة الماضية .

الأوليمبي - فاركو 

يستضيف فريق الأوليمبي السكندري الذي يعاني خلال الجولات الماضية من الخسائر المتتالية منافسه فاركو متصدر المجموعة املا في العودة للانتصارات .

بيلا - العاب دمنهور 

يستضيف فريق بيلا متذيل جدول ترتيب المجموعة الطموح ألعاب دمنهور الذي يسعي بكل قوة للدخول في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز وتقليل فارق النقاط مع المتصدر .

الحمام - غزل المحلة 

يحل غزل المحلة وصيف جدول الترتيب ضيفا ثقيلا على منافسه الحمام الذي يرغب في البعد عن المنطقة الخطرة وصراع الهبوط للقسم الثالث 

ابوقير للاسمدة - المنصورة 

في حين يواجه فريق المنصورة المنتعش بأربعة انتصارات متتالية منافسه الجريح ابو قير للاسمدة الذي يسعي لاستغلال عامل الأرض لاقتناص الثلاث نقاط .

جدول ترتيب المجموعة 

1- فاركو : 26 نقطة 
2- غزل المحلة : 24 نقطة 
3- العاب دمنهور : 21 نقطة 
4- المنصورة : 19 
5- الرجاء : 19 
6- دكرنس : 18 
7- بلدية المحلة : 16 
8- الحمام : 15
9- ابوقير للاسمدة : 13 
10- الاوليمبي : 12 
11- مالية كفر الزيات : 5
12- بيلا : 5 
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