مواجهات شرسة في بحري بـ دوري القسم الثاني.. اليوم

تقام اليوم منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري.
ويستضيف فريق بلدية المحلة منافسه الرجاء المطروحي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .
مالية كفر الزيات - دكرنس
يسعى فريق مالية كفر الزيات لكسر سلسلة فقدان النقاط التى لاحقته الفترة الماضية امام دكرنس الذي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز علي الاوليمبي الجولة الماضية .
الأوليمبي - فاركو
يستضيف فريق الأوليمبي السكندري الذي يعاني خلال الجولات الماضية من الخسائر المتتالية منافسه فاركو متصدر المجموعة املا في العودة للانتصارات .
بيلا - العاب دمنهور
يستضيف فريق بيلا متذيل جدول ترتيب المجموعة الطموح ألعاب دمنهور الذي يسعي بكل قوة للدخول في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز وتقليل فارق النقاط مع المتصدر .
الحمام - غزل المحلة
يحل غزل المحلة وصيف جدول الترتيب ضيفا ثقيلا على منافسه الحمام الذي يرغب في البعد عن المنطقة الخطرة وصراع الهبوط للقسم الثالث
ابوقير للاسمدة - المنصورة
في حين يواجه فريق المنصورة المنتعش بأربعة انتصارات متتالية منافسه الجريح ابو قير للاسمدة الذي يسعي لاستغلال عامل الأرض لاقتناص الثلاث نقاط .
جدول ترتيب المجموعة
1- فاركو : 26 نقطة
2- غزل المحلة : 24 نقطة
3- العاب دمنهور : 21 نقطة
4- المنصورة : 19
5- الرجاء : 19
6- دكرنس : 18
7- بلدية المحلة : 16
8- الحمام : 15
9- ابوقير للاسمدة : 13
10- الاوليمبي : 12
11- مالية كفر الزيات : 5
12- بيلا : 5