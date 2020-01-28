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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-1-2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:43 ص
استون فيلا
استون فيلا
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الثلاثاء 28 -1 - 2020 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها الدوري المصري , كأس ايطاليا و كأس الرابطة الانجليزية .

مواعيد مباريات كأس ايطاليا 

ميلان X تورينو - 9:55 مساء - 


مواعيد مباريات كأس الرابطة الانجليزية 

أستون فيلا X  ليستر سيتي -9:45 مساء- Bein sports 


مواعيد مباريات كأس ملك اسبانيا

 أتلتيك بلباو تينيريفي - 10:00 مساء - Bein sports 


مواعيد الدوري المصري

الزمالك  X  وادي دجلة - 7:30 مساء- تايم سبورت


مواعيد مباريات دوري الخليج العربي الاماراتي

الظفرة  X الجزيرة- 3:15 عصرا 
عجمان X بني ياس -3:15 عصرا
الوصل X النصر - 3:15 عصرا
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