مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-1-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 28 -1 - 2020 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها الدوري المصري , كأس ايطاليا و كأس الرابطة الانجليزية .
مواعيد مباريات كأس ايطاليا
ميلان X تورينو - 9:55 مساء -
مواعيد مباريات كأس الرابطة الانجليزية
أستون فيلا X ليستر سيتي -9:45 مساء- Bein sports
مواعيد مباريات كأس ملك اسبانيا
أتلتيك بلباو X تينيريفي - 10:00 مساء - Bein sports
مواعيد الدوري المصري
الزمالك X وادي دجلة - 7:30 مساء- تايم سبورت
مواعيد مباريات دوري الخليج العربي الاماراتي
الظفرة X الجزيرة- 3:15 عصرا
عجمان X بني ياس -3:15 عصرا
الوصل X النصر - 3:15 عصرا