مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-1-2020 والقنوات الناقلة





مواعيد مباريات كأس ايطاليا





ميلان X تورينو - 9:55 مساء -









مواعيد مباريات كأس الرابطة الانجليزية





أستون فيلا X ليستر سيتي -9:45 مساء- Bein sports









مواعيد مباريات كأس ملك اسبانيا





أتلتيك بلباو X تينيريفي - 10:00 مساء - Bein sports









مواعيد الدوري المصري





الزمالك X وادي دجلة - 7:30 مساء- تايم سبورت







مواعيد مباريات دوري الخليج العربي الاماراتي

الظفرة X الجزيرة- 3:15 عصرا عجمان X بني ياس -3:15 عصرا الوصل X النصر - 3:15 عصرا

تنطلق اليوم الثلاثاء 28 -1 - 2020 العديد من المباريات الهامه في مختلف البطولات العالمية أبرزها الدوري المصري , كأس ايطاليا و كأس الرابطة الانجليزية .