في ذكرى رحيل عماد حمدي.. قصة وسبب اعتزاله الفن

تحل اليوم الثلاثاء 28 يناير، ذكرى رحيل الفنان القدير عماد حمدي، الذي ولد في 25 نوفمبر من عام 1909، ورحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم 28 يناير من عام 1984.

في لقاء سابق كشف نادر عماد حمدي، نجل الفنان عماد حمدي أن والده كان يعتز بالسينما المصرية والعمل، مضيفا أن سبب اعتزال والده كان تقديم أدوار قصيرة غير مناسبة.



