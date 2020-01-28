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فن

في ذكرى رحيل عماد حمدي.. قصة وسبب اعتزاله الفن

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:01 ص
عماد حمدي
عماد حمدي
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سعيد فراج
تحل اليوم الثلاثاء 28 يناير، ذكرى رحيل الفنان القدير عماد حمدي، الذي ولد في 25 نوفمبر من عام 1909، ورحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم 28 يناير من عام 1984. 

في لقاء سابق كشف نادر عماد حمدي، نجل الفنان عماد حمدي أن والده كان يعتز بالسينما المصرية والعمل، مضيفا أن سبب اعتزال والده كان تقديم أدوار قصيرة غير مناسبة.

وأضاف نادر عماد خلال لقاء سابق له ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن والده قرر اعتزال التمثيل داخل مصر والتوجه إلى دولة الإمارات، للاشتراك في بعض الأعمال الفنية هناك.

وأكمل نادر عماد حمدي، أن اشتراكه في فيلم، "ثرثرة فوق النيل"، هو سبب العودة إلى العمل داخل مصر من جديد. 
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