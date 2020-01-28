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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: العمليات العسكرية المزعزعة للاستقرار تمنع تثبيت وقف إطلاق النار شمال سوريا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا، نددت فيه بالتطورات التي يشهدها شمال غرب سوريا من قبل القوات الروسية والإيرانية. 

وقال البيان وفق ما نقلته سكاي نيوز: "واشنطن تراقب، بقلق بالغ، الوضع في شمال غرب سوريا، الأنباء تشير لقيام القوات المشتركة لروسيا والنظام الإيراني وحزب الله والقوات الحكومية بشن هجوم واسع النطاق على أهالي إدلب ومحافظات حلب الغربية". 

وأضاف: "هذه العمليات العسكرية المزعزعة للاستقرار تمنع تثبيت وقف إطلاق النار شمالي سوريا والمنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254". 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت مقتل أحد جنودها الاحتياط (22 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن الوزارة  قولها إن: "العريف في الجيش الأمريكي، أنطونيو مور، قتل خلال حادث أثناء إجراء عمليات تطهير لأحد الطرق في دير الزور، شرقي سورية، يوم الجمعة 24 يناير".

وأضافت الوزارة الأمريكية في بيانها: "أن الحادث لا يزال قيد التحقيق".
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