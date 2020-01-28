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فن

مفيش بعدك حبيب.. إيمي طلعت زكريا تحكي موقفا مؤثرا مع والدها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:22 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لها مع والدها الراحل طلعت زكريا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة: "الصوره دى كنت خارجه من المستشفى كنت تعبانه شويه بابا أخدنى خرجنى اليوم ده وقالى متخافيش أنا جمبك ومعاكى ومفيش ف الدنيا حاجة هتمسك واتعشينا سوا وحسيت وقتها إن فعلًا مفيش حاجه تساوى وجود أبويا جمبى خصوصا وقت الأزمه لأنه ضهرى والحضن اللى بيطمنى". 

وتابعت قائلة" ربنا يرحمك يا بابا عمرى ماهنساك يا أحلى حاجة ف عمرى كله مفيش بعدك حبيب لأنك كنت صاحبى وكان نفسى تكون معايا وفرحان بخطواتى دلوقتى وبتنصحنى، واللى عنده اب لسه عايش يروح يبوس ايده، محدش عارف بكره فى ايه، اعملوا اللى عليكم تجاه الأب والأم لأنهم أكبر نعمه لو فقدت منهم حد؛ محدش هيحس بكلامى غير اللى جرب ربنا يرحمهم ويصبرنا جميعا".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.
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