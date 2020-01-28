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منوعات

خلال زيارته لـ «بهية».. قصة منتصرة على المرض أهدت هاني عازر سبحة| صور

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:59 ص
المستشار هاني عازر
المستشار هاني عازر في مستشفى «بهية»
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أماني إبراهيم -تصوير: محمد أبو النور
حرص المستشار هاني عازر مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون النقل والمواصلات والأنفاق، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لكبار علماء مصر وخبراء مصر، على زيارة مستشفى «بهية» للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، واستقبله المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مستشفى بهية، والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس الإدارة.

وخلال الزيارة التي استمرت لعدة ساعات، يوم السبت 25 يناير، حرص عازر على دعم المحاربات، ومنهن سماح التي تفضل إطلاق لقب "منتصرة على السرطان" عليها، بدلا من محاربة، فقد استطاعت الانتصار على مرض سرطان الثدي بالشفاء، وقررت إهداء عازر خلال زيارته سبحة صنعتها يدويا.

رحلة العلاج لـ سماح لم تخل من الصعوبات فأول من تخلى عنها فور معرفتها بمرضها كان والدتها واخوتها، والذين قرروا الحصول على حق سماح في إرثها وهي حية، بدلا من مساندتها في رحلة علاجها، وأصبح سندها الوحيد هما ابنتيها نوران وعلياء، وقالت سماح: "المستشفى عوضتني عن كل حاجة، كنت ببقى مبسوطة وأنا داخلة للعلاج، وعوضوني عن قسوة الأهل".

قررت سماح رد الجميل لمستشفى «بهية»، وبعد الانتهاء من العلاج اقترحت على ساندي المسئولة عن قسم الدعم النفسي والمتطوعين، بدأ ورش للأعمال اليدوية لدعم المحاربات، وبدأتها بمساعدة ابنتيها، حيث شجعاها على هذه الفكرة.

تنوعت المشغولات اليدوية التي تشرف عليها سماح، كـ"الحلي، والتريكو، والتطريز، والمفروشات وغيرها من الأعمال اليدوية".

وخلال حضور المستشار هاني عازر قررت إهدائه قطعا من الحلي التي صنعوها، واختار عازر منهم سبحتين واحدة باللون الأخضر، والأخرى باللون الأسمر.
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