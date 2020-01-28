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أخبار العالم

بريطانيا تدرج نشطاء المناخ على قوائم الإرهاب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن إرسال شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، مذكرة، بالجماعات والحركات، التي وصفتها بأنها لديها أيديولوجية متطرفة، إلى العديد من الهيئات، حيث تضمن جماعة تمرد ضد الإنقراض، المهتمة بمكافحة التغيير المناخي.

وقالت الصحيفة إن شرطة مكافحة الإرهاب في إنجلترا أرسلت هذه المذكرة، عقب التقرير الذي نشرته حول هذه المجموعة، ووصفها بجماعة متطرفة. 

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب، قد نفت هذا الأمر من قبل، وقالت إنه خطأ في الحكم، إلا أنه تبين صحة الأمر عقب ذلك. 

وكانت هذه الحركة المنددة بالتغييرات المناخية، قد اتهمت الحكومة البريطانية بمحاولة إسكاتها، وذلك عقب إدراجها ضمن الجماعات المتطرفة في البلاد. 

وأُدرجت مجموعة "تمرد ضد الانقراض" في اللائحة التي تضم مجموعات إرهابية يمينية متطرّفة وإسلامية محظورة.

ووصفت الحركة هذا القرار، بأنه "أمر مثير للدهشة " و"تهمة مهينة بالإرهاب".
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